Shorttrackers vrijwel ongeschonden door eerste dag EK

Titelverdedigster Suzanne Schulting en ploeggenote Yara van Kerkhof plaatsten zich voor de volgende ronde op de 500, 1000 en 1500 meter, net als Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat. Lara van Ruijven kwam op de 1500 meter ten val, maar is door op de 500 en 1000 meter.

„Er viel hier vandaag voor hen niets te winnen, alleen iets te verliezen”, zei bondscoach Jeroen Otter. Ook voor Van Ruijven zijn er volgens de bondscoach nog kansen voor het klassement, dat wordt opgemaakt over de drie afstanden en de superfinale over 3000 meter. „Om het klassement te kunnen winnen, moet je je in ieder geval onderscheiden op één of twee afstanden. Dat levert de meeste punten op.”

Schulting is de topfavoriete. Zij moet volgens de bondscoach afrekenen met specialisten zoals de Italiaanse Martina Valcepina en de Poolse Natalia Maliszewska op de 500 meter. Voor het klassement is Ariana Fontana haar grootste tegenstander. „Fontana kan alles”, aldus Otter. „Dat is een sluwe vos die het spel het beste kan lezen. Suzanne is dan weer de fitste.”

Breeuwsma en De Laat gaan voor succes op de individuele afstanden, zei Otter. Daarnaast moeten ze punten scoren, om voor het EK volgend jaar een extra startpositie zeker te stellen.

Op de relay plaatsten de Nederlandse teams zich voor de halve finales. De shorttrackers, nog zonder Sjinkie Knegt, nemen het op tegen favorieten Rusland en Hongarije. „Een kans op de titel is pas realistisch als ze er in de laatste vier ronden nog bij zitten en Itzhak de Laat niet te veel werk heeft moeten doen. Maar eerst moeten ze de finale halen.”