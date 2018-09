Basketballers Donar winnen na bloedstollend duel

Lance Jeter (topscorer met 29 punten) Ⓒ Telegraaf

Donar is er na een bloedstollend gevecht in geslaagd om zijn kansen om de laatste 16 van de Europa Cup 2 te bereiken middels een zwaarbevochten 81-78 thuiszege in tact te houden. In een met bijna 4000 toeschouwers uitverkochte Martiniplaza leek aanvankelijk het Portugese Benfica eenvoudig te worden verslagen. Maar Groningse nonchalance en enkele denkfouten effenden het pad voor de bezoekers om zich terug te vechten.