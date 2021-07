Oranje wacht olympische kraker tegen VS na derde doelpuntenbal op een rij

De Nederlandse voetbalvrouwen verzekerden zich dinsdag door de overwinning op China van de eerste plek in de poule. De zege kwam tot stand via doelpunten van Shanice van de Sanden, Lineth Beerensteyn (twee), Lieke Martens (twee), Vivianne Miedema (twee) en Victoria Pelova.

Na de 10-3 zege op Zambia en het 3-3 gelijkspel tegen Brazilië was Oranje al zeker van een plek in de kwartfinale. De vraag was alleen nog wie de tegenstander zou worden.

De basiself van Oranje voor het duel met China. Ⓒ HH/ANP

Punten

Bij een minder resultaat had Oranje het in de kwartfinale op moeten nemen tegen Zweden, dat in het openingsduel verrassend de vloer aan veegde met Amerika (3-0) en bovenaan eindigde in de poule.

Bondscoach Sarina Wiegman was echter geenszins van plan om bewust wat minder sterk voor de dag te komen. „Natuurlijk schiet door je hoofd dat je die Amerikanen het liefst wat later tegenkomt. Maar punten weggeven? Nee, daar doen we niet aan. Het is altijd zo gevaarlijk om te gaan rekenen.”

Shanice van de Sanden bedankt Jackie Groenen voor haar assist. Ⓒ HH/ANP

Shanice van de Sanden

Van de Sanden zette Oranje in het Nissan Stadium in Yokohama na twaalf minuten op 1-0. Dat deed de snelle aanvaller na een prima steekpass van Jackie Groenen, die de loopacties van de rappe aanvaller vaker op waarde weet te schatten.

Ruim een kwartier later was het weer gelijk. Na matig uitverdedigen van Merel van Dongen kon Shanshan Wang met een schuiver Sari van Veenendaal verschalken. Even later had Oranje alle geluk van de wereld dat aarzelend optreden van diezelfde Van Veenendaal na een snelle Chinese corner niet werd afgestraft.

Lineth Beerensteyn

Lineth Beerensteyn zette Oranje in de 37e minuut weer op het goede spoor. De vervanger van de niet geheel fitte Miedema zette de Leeuwinnen met een geplaatst schot in de verre hoek opnieuw op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft maakte ze ook nog de 3-1, wederom met een goed gemikte bal richting de tweede paal.

Lieke Martens kopt de 3-1 tegen de touwen. Ⓒ AFP

Wissels

De ruime voorsprong bood Wiegman de kans om in de tweede helft elke basisklanten rust te gunnen. Zo bleven Van de Sanden, Lynn Wilms en Jill Roord achter in de kleedkamer. Ze werden vervangen door Renate Jansen, Kika van Es en Victoria Pelova.

Nederland ging door waar het was gebleven en kwam een minuut na rust op 4-1. Van Es legde de bal met haar eerste balcontact panklaar op het hoofd van Lieke Martens, die simpel raak kopte.

Vivianne Miedema viert een van haar twee doelpunten. Ⓒ HH/ANP

Vivianne Miedema

Miedema mocht van Wiegman het laatste half uur nog meedoen en pikte ook nog een goaltje mee. Dat China nog terugkwam tot 5-2 was een smetje, al werd een al te zure nasmaak voorkomen doordat Martens, Pelova en Miedema de Nederlandse doelpuntenteller nog naar acht wisten te tellen.

Miedema staat inmiddels op 81 goals in 99 interlands. De doelpuntenmachine uit Hoogeveen is al sinds haar 22e topscorer aller tijden van Oranje en is met acht treffers voorlopig ook de meest trefzekere speler van het olympisch toernooi.

De Amerikaanse vedette Alex Morgan baalt. Team USA valt tot dusver tegen in Japan. Ⓒ HH/ANP

Verenigde Staten

Oranje is in Japan zeer productief. In de drie groepsduels werd maar liefst 21 keer gescoord. Dat Van Veenendaal tegen respectievelijk de nummers 104, 15 en 7 van de wereldl acht keer moest vissen, moet Wiegman in aanloop naar de clash met de Verenigde Staten toch wat zorgen baren.

Een voordeel: de VS valt voorlopig tegen in Japan. Na de nederlaag tegen Zweden werd gelijkgespeeld tegen Australië: 0-0. Tussendoor kwam Team USA tegen Nieuw-Zeeland beter voor de dag met een 6-1 overwinning.

De laatste keer dat Nederland tegenover Amerika stond, was vorig jaar november. In een oefenduel in Breda werd toen kansloos met 2-0 verloren. In 2019 eindigde de WK-finale in dezelfde cijfers. Oranje speelde in totaal tien keer tegen de grootmacht en kan tegenover acht nederlagen slechts twee zeges stellen. Die dateren echter van lang geleden. In 1991 en 1996 was Nederland te sterk voor de Amerikanen, die goed zijn voor vier olympische titels,