VIDEO Usyk laat Oekraïne juichen, onsportieve Joshua smijt met riemen

Usyk en Joshua vochten de volledige twaalf ronden uit, waarna de jury oordeelde in het voordeel van Usyk: 115-113 en 116-112 voor de titelverdediger tegenover 115-113 voor zijn Britse uitdager.

Usyk droeg zijn zege - haast vanzelfsprekend - op aan zijn in oorlog verkerende land. „Ik draag dit op aan mijn familie, mijn landgenoten en alle militairen die ons land verdedigen.”

Tyson Fury

Direct na de zege van Usyk op Joshua staken direct geruchten over een mogelijke clash tussen de Oekraïner en Tyson Fury de kop op. Onder anderen oud-bokser Lennox Lewis ziet een dergelijke partij wel zitten: „Kunnen we de fans eindelijk een ongeëvenaard titelgevecht geven? We wachten er al 19 jaar op en de fans verdienen het!”

Joshua en Usyk nadat de gemoederen weer waren bedaard. Ⓒ ANP/HH

Usyk zelf lijkt dat wel te zien zitten. „Ik wil graag tegen hem vechten, en als ik niet tegen Fury vecht dan vecht ik tegen niemand”

Ook Fury, die vanuit zijn bokserspensioen de afgelopen tijd toch meermaals heeft gehint op een terugkeer in de ring, voedde direct de geruchten over een duel tegen Usyk. Hij liet kort na de partij tussen Usyk en Joshua via social media weten niet bepaald onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van de beide boksers.

Anthony Joshua

De verliezende Joshua kon na zijn tweede nederlaag tegen Osyk in eerste instantie zijn emotie niet de baas en gedroeg zich erg onsportief. Hij smeet twee riemen uit de ring en sneerde naar zijn tegenstander: „Hoe kun jij mij verslaan?” Uiteindelijk kalmeerde hij en had hij toch mooie woorden over voor zijn opponent. „Deze man is een fenomenaal talent.”