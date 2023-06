Van de Zandschulp mist Libéma Open, wildcard voor Brouwer

Al na zijn uitschakeling op Roland Garros in de eerste ronde tegen de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante verklaarde Van de Zandschulp niet fit te zijn. „Ik heb na de finale in München een blessure aan mijn voet opgelopen. Aan de bovenkant zat een gigantisch ei. De zwelling is wel een stuk minder, maar ik heb er nog steeds last van.”

Bekijk ook: Van de Zandschulp illusie armer op Roland Garros door zelfveroorzaakte voetblessure

Eerder was al bekend dat titelverdediger Tim van Rijthoven ontbreekt. Hij kampt met een slepende elleboogblessure. Toch is Tallon Griekspoor niet de enige Nederlander in het hoofdtoernooi bij de mannen. De organisatie van de Libéma Open heeft Gijs Brouwer namelijk een wildcard gegeven. De nummer 138 van de wereld haalde eerder dit jaar nog de kwartfinale op de ABN Amro Open.

Verder doen qua internationale toppers onder anderen Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Felix Aguer-Aliassime en Marin Cilic mee aan het mannentoernooi. Bij de vrouwen maken topspeelsters als Venus Williams, Victoria Azarenka en Elina Svitolina hun opwachting.

Het tennistoernooi in Rosmalen vindt plaats van 10 tot en met 18 juni.