Michael Boogerd. Ⓒ Rias Immink

Met de gele trui om de schouders van Primoz Roglic is het plan van Jumbo-Visma voor afgelopen weekeinde geslaagd. Het leek er zaterdag even een stuk minder uit te zien, mede door de actie van Dumoulin die zijn podiumaspiraties opgaf door zich weg te cijferen voor Roglic. Dat had hij niet moeten doen, daar is iedereen het wel over eens.