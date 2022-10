Zürich-fans alweer naar huis na dag vol incidenten in Eindhoven

Door onze Telesportredactie

Zürich-spelers Nikola Katic en Zivko Kostadinovic. Ⓒ ANP/HH

Het uitvak van FC Zürich in het Philips Stadion was donderdagavond bijzonder matig gevuld voor het Europa League-duel met PSV. En dat was niet het geval vanwege de ruime zege van de Eindhovenaren in het heenduel: 1-5.