Vitesse tussen hoop en vrees over transfervrije spits Tim Matavz

Tim Matavz en Oussama Tannane leiden Vitesse langs Heracles Almelo (0-2). Ⓒ FOTO Getty Images

ALMELO - De individuele klasse van Oussama Tannane en Tim Matavz heeft voor Vitesse ook in de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo de doorslag gegeven en de bekerwinnaar van 2017 een plek in de kwartfinales van de KNVB-beker opgeleverd. Ajax is volgende maand de tegenstander in Arnhem. Door de 0-2 zege kent interim-trainer Edward Sturing een vlekkeloze start van zijn vijfde periode als trainer van Vitesse. Afgelopen zaterdag werd Fortuna Sittard al met 1-3 verslagen.