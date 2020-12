Engels oud-international peinst niet over verkoop shirt Maradona

De huidige waarde van het voormalige Argentijnse tenue van de legendarische voetballer, die vorige week op 60-jarige leeftijd overleed, wordt momenteel op ruim 2 miljoen euro geschat.

Hodge ruilde shirtjes met Maradona na de gedenkwaardige WK-wedstrijd in de kwartfinales tussen Engeland en Argentinië in 1986). Daarin maakte ’Pluisje’ één van de mooiste WK-goals ooit, maar niet voordat hij eerst met een zuivere handsbal (’Hand of God’, zoals hij na afloop zelf omschreef) had gescoord. Aan de hand van Maradona veroverde Argentinië in Mexico de wereldtitel.

Gerucht

„Ik heb het shirt 34 jaar gehad en heb nog nooit geprobeerd het te verkopen”, liet Hodge weten. „Ik vind het leuk om het te hebben. Het heeft een ongelooflijke sentimentele waarde. Ik heb de afgelopen week non-stop mensen bij mijn deur gehad en mijn telefoon stond roodgloeiend. Alle Britse tv- en radiostations wilden me spreken en vanuit het buitenland was er eveneens veel interesse. Dat kwam waarschijnlijk ook doordat er een gerucht de wereld in was geholpen dat ik het shirt voor 1 of 2 miljoen zou willen verkopen. Dat vond ik respectloos en het was ook absoluut niet waar.”

Hodge heeft het begeerde tricot van Maradona momenteel niet thuis hangen. Hij heeft het in een eerder stadium in bruikleen gegeven aan het Engelse nationale voetbalmuseum in Manchester.