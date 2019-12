Gladbach weet hoe Ajax zich voelt

Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach baalt als een stekker. Ⓒ REUTERS

In groep J van de Europa League is Borussia Mönchengladbach verrassend uitgeschakeld. De Duitse ploeg, momenteel koploper in eigen land, ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Medipol Basaksehir.