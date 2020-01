Volleyballers lopen Olympische Spelen mis

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn verloor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza tegen Bulgarije ook de tweede wedstrijd kansloos met 3-0 in sets (25-19 25-16 25-15). Maandag had Oranje de eerste wedstrijd al met 3-0 van Servië verloren.

Nederland staat na twee nederlagen laatste in de groep met nul punten. Bulgarije gaat na twee zeges aan de leiding met vijf punten. Frankrijk heeft vier punten na de zege op Servië en de 3-2-nederlaag tegen Bulgarije. De Serviërs hebben drie punten na de zege op Oranje.

De eerste twee landen plaatsen zich voor de halve finales. Alleen de winnaar van het OKT verdient een ticket voor Tokio.