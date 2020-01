Advocaat: ’Nog niet zo eenvoudig om spelers naar Feyenoord te halen’

„We gaan er nog steeds vanuit dat er spelers komen, maar het is niet zo eenvoudig”, benadrukte Advocaat in aanloop naar het thuisduel met SC Heerenveen van zaterdag. „Wel als je bulkt van het geld. We zijn ermee bezig, maar er komt een hoop bij kijken. Ook met agenten die machtig zijn. We wachten het af.”

Feyenoord zag in de winterstop onder anderen keeper Kenneth Vermeer vertrekken. Hij vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. „Het bestuur is echt welwillend, ik heb het gevoel dat ze alles proberen om het te bewerkstelligen”, liet Advocaat vorige week tijdens het trainingskamp in Marbella optekenen.

