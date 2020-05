NOS houdt hand op knip met miljoenen euro’s voor Eredivisie

De NOS heeft als uitzendgemachtigde van de samenvattingen de laatste tranche van naar verluidt zo’n 7,5 miljoen euro over het seizoen 2019/2020 niet overgemaakt. Ook de verkoper van de buitenlandse rechten van de Eredivisie (IMG) houdt de hand op de knip, omdat er sinds 8 maart geen Eredivisie-wedstrijden meer zijn gespeeld en het seizoen inmiddels is beëindigd.

Content

Geen content betekent geen geld, is de mores in de televisiewereld. Ook de kabelaars die FOX Sports doorgeven, overwegen niet over de brug te komen met de vooraf afgesproken bedragen.

Volgens een woordvoerder van de NOS is de opstelling logisch. „Zeker voor een organisatie die met gemeenschapsgeld investeert. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Dat geldt voor alle rechtenpakketten van competities die geen doorgang vinden.”

Passende oplossing

Overigens zijn partijen nog wel in gesprek over de ontstane situatie. „De NOS voelt de verantwoordelijkheid om samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.”