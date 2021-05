Marcelo na voldane burgerplicht gewoon present in selectie Real Madrid

Zodoende kan Marcelo gewoon aansluiten bij de selectie van De Koninklijke, die vertrekt naar Londen met een 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd tegen Chelsea in de achterzak. De Madrilenen moeten dus minstens één keer scoren op Stamford Bridge. Daarbij kan Marcelo dus van nut zijn.

De Braziliaan, die ook in het bezit is van een Spaans paspoort, was een van de willekeurig gekozen ’vrijwilligers’ voor de lokale verkiezingen van dinsdag. Daardoor was het onduidelijk of hij tijdig in Engeland zou kunnen raken voor de wedstrijd van woensdag.

Bekijk ook: Scheidsrechter Danny Makkelie geprezen in Spaanse media

Bekijk ook: Finale Champions League lonkt voor Hakim Ziyech en Chelsea

Opvallend: ook Real Castilla-speler Victor Chust moet dinsdag als vrijwilliger fungeren tijdens de verkiezingen. Daarvoor kwamen alle inwoners van Madrid onder de 70 jaar in aanmerking.

Terugkeer Ramos

Naast Marcelo zit ook Sergio Ramos weer bij de selectie. De verdediger kampt al maanden met blessures, maar is nu ieder geval fit genoeg bevonden om op de bank plaats te nemen. Verder is Ferland Mendy hersteld van een kuitblessure, terwijl Fede Valverde niet langer een positief resultaat krijgt na het ondergaan van een coronatest.