Ajax veegt Vitesse van het veld

De Arnhemmers beleefden afgelopen donderdag nog hun finest hour door via Anderlecht het hoofdtoernooi van de nieuwe Conference League te bereiken. Vitesse oogde dan ook wat vermoeid, en leed de tweede forse nederlaag, na de 0-3 zeperd vorige week tegen Willem II. Ajax daarentegen was scherp, en had de zege binnen een helft in de knip.

Antony

Al in de vijfde minuut was het Ajax dat de score opende. Antony, die deze keer de voorkeur had gekregen boven Steven Berghuis, scoorde op aangeven van Noussair Mazraoui. De international van Marokko bediende de olympisch kampioen van Brazilië op schitterende wijze.

Bekijk ook: Antony vervangt Steven Berghuis tegen Vitesse

Een half uur later namen de Amsterdammers verder afstand. Arbiter Danny Makkelie schakelde de VAR nog in bij het doelpunt van Edson Alvarez, maar na goed bestuderen van de situatie bleek dat Alvarez de bal had ontvangen van Vitesse-speler Riechedly Bazoer, waardoor van buitenspel geen sprake was.

Antony is dolblij met de openingsgoal. Ⓒ Pro Shots

Die onbedoelde assist van Bazoer zat de voormalig Ajacied blijkbaar dwars. Aan de zijlijn maakte hij een minuutje later een belachelijke overtreding op Antony. Met geel was Makkelie nog vriendelijk voor de middenvelder.

De beslissing

Een nieuwe mokerslag voor Vitesse volgde vlak voor rust. Een schitterend schot van Alvarez spatte uiteen op de lat, maar luttele seconden later was het Ryan Gravenberch, die met een ietwat gelukkige inzet al stuiterend de 3-0 produceerde.

In de tweede helft bleef Ajax beter. Na een uur leverde dat de volgende treffer op voor de regerend landskampioen. Verdediger Tomas Hajek voelde zich zo onder druk gezet door Ajax dat hij de bal op schlemielige wijze in eigen doel werkte.

Mohamed Daramy (derde van links) op de tribune bij zijn nieuwe werkgever. Ⓒ ANP/HH

Halverwege zorgde Davy Klaassen op fraaie wijze voor de vijfde Amsterdamse goal. Kersverse aankoop Mohamed Daramy zag vanaf de tribune dat Lisandro Martinez de treffer goed voorbereidde, maar Klaassen moest er technisch nog flink aan trekken om de bal in het doel te krijgen.

In de Eredivisie is alleen PSV nog foutloos. Ajax en FC Utrecht, dat Feyenoord zondag met 3-1 versloeg, zijn allebei in het bezit van zeven punten. Heerenveen kan zondagavond bij een zege op AZ net als PSV op negen punten komen.

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget. met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.