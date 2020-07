UEFA: Europese duels tot nader order achter gesloten deuren

„We nemen geen enkel risico. Zoals de zaken er nu voor staan, spelen we tot nader order wedstrijden zonder publiek”, benadrukt Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese voetbalunie UEFA, in het eigen magazine.

Ceferin spreekt de hoop uit dat op een zeker moment de situatie rond het coronavirus ook in het Europese topvoetbal weer een beetje normaal wordt. „Zoals iedereen zou ik me een stuk beter voelen als de fans de stadions weer in mogen. Maar ik ben een optimistisch mens. Ik hoop daarom dat de toeschouwers zo snel mogelijk weer kunnen terugkeren bij onze wedstrijden.”

De UEFA maakte eerder al bekend dat het restant van de Champions League en de Europa League in augustus achter gesloten deuren zal worden afgewerkt. Hetzelfde geldt voor de resterende wedstrijden in de Champions League voor vrouwen.

Bij ongewijzigd beleid zouden ook de Europese bekerwedstrijden in het nieuwe seizoen voorlopig nog zonder publiek afgewerkt moeten worden. Hetzelfde geldt waarschijnlijk dan ook voor de duels in de Nations League.