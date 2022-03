FBK Games strikt wereldrecordhouder Armand Duplantis

Duplantis tekende vorig jaar in Hengelo met een sprong over 6,10 meter voor de beste jaarprestatie in de buitenlucht. Twee maanden later veroverde hij in Tokio de olympische titel. De Zweed won sinds 2018 al dertien wedstrijden van de Diamond League. Hij werd in 2018 en 2019 Europees kampioen outdoor en indoor.

Duplantis gaat op 6 juni in Hengelo mogelijk zijn eigen wereldrecord in de buitenlucht aanvallen (6,15 meter). „Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan de FBK Games. Ondanks dat er vanwege Covid-maatregelen maar 1500 toeschouwers in het stadion op de tribunes toegestaan waren, vond ik het geweldig om in Hengelo te springen”, zegt de Zweed.

„Het enthousiasme van het publiek was fantastisch. Ik vermoed dat het dit jaar nog veel gaver zal zijn met niet slechts 1500 toeschouwers, maar een heel stadion vol publiek. Het FBK Stadion is een geweldig atletiekstadion en een plek waar je echt hoog kunt springen, dus ik kijk ernaar uit om dit jaar terug te keren naar Hengelo.”