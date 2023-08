Oranje-legioen in rep en roer: jurk ’Kaasmevrouw Miek’ kapot

En dat is slecht nieuws voor de Nederlandse voetbalsters. Miek van Rens-Verbers, zoals de Limburgse ’Frau Antje’ officieel heet, geldt op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen stilaan als de talisvrouw van Oranje, dat zich zondag in Sydney dankzij een 2-0 zege op Zuid-Afrika plaatste voor de kwartfinale.

Immers, zonder haar jurk is de Queen of Cheese niet de échte Queen of Cheese. Tijdens de wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal draagt zij de jurk, voorzien van geborduurde tulpen en een molen, vol trots. Net als haar gouden klompen, en uiteraard die beroemde ronde kaas die geldt als hoofddeksel. De koe op die hoed maakt de creatie compleet.

Run op kaartjes

Inmiddels is een deel van het Oranje-legioen in de bres gesprongen voor ’Kaasmevrouw Miek’. Op diverse facebookaccounts wordt gevraagd of iemand in Sydney nog een goede kleermaker of naaister weet, die de jurk met spoed kan repareren. Van Rens-Verbers reist in de loop van woensdag naar Wellington, waar het Nederlands elftal vrijdag (om 03.00 uur Nederlandse tijd) aantreedt tegen Spanje.

In de hoofdstad van Nieuw-Zeeland is een run ontstaan op kaartjes voor de wedstrijd van Oranje. Veel Nederlanders en Nieuw-Zeelanders die over Nederlandse roots beschikken, proberen tevergeefs een ticket voor de WK-kraker te bemachtigen.

Amerikaanse tickets

Zij hebben nu hun hoop gevestigd op de kaartjes die door supporters worden terugverkocht aan FIFA en binnenkort opnieuw in de verkoop gaan. Veel kaartjes waren in handen van Amerikanen, omdat die fans er gemakshalve van uitgingen dat hun team, regerend wereldkampioen, groepswinnaar zou worden.

Dat bleek niet het geval: Oranje eindigde in Poule E bovenaan. De VS zijn inmiddels uitgeschakeld. Het land dat in alle voorgaande WK’s steevast op het erepodium eindigde, verloor in de achtste finale van Zweden.