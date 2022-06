Premium Het beste van De Telegraaf

Met vastleggen Walter Benitez en Xavi Simons verbazen Brabanders voetbalwereld PSV toont creativiteit en durf op transfermarkt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons en John de Jong houden samen het een shirt met daarop de naam van de nieuwe PSV-aanwinst omhoog. Ⓒ PSV

AMSTERDAM - Dinsdag rond middernacht stuurde PSV een bericht de wereld in, waarmee de Eindhovenaren voor de tweede keer deze window voor een grote verrassing zorgden in de internationale voetbalwereld. Dat PSV erin is geslaagd om Xavi Simons voor vijf jaar vast te leggen, mag met recht een stunt worden genoemd, zoals dat eerder ook al gold voor het contracteren van doelman Walter Benitez. De twee bijzondere transfers laten zien, dat PSV op aankoopgebied een nieuwe koers heeft ingezet.