Volleybalsters missen kans op ticket Spelen

Het team van bondscoach Jamie Morrison verloor bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Catania de beslissende wedstrijd van Italië. Het gastland was veel beter en won overtuigend in drie sets: 23-25, 17-25, 22-25. Nederland stond geen enkel moment in de wedstrijd op voorsprong.

Oranje won eerder deze week, net als Italië, overtuigend van België en Kenia. Tegen Italië startte Morrison met dezelfde basisspeelsters, namelijk Robin de Kruijf, Yvon Beliën, Myrthe Schoot (libero), Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs en spelverdeler Laura Dijkema.

Italië nam direct het initiatief en liep via uitblinkster Paola Egonu rap weg naar 4-10. Nederland kwam nog wel dichtbij en overleefde drie setpunten. Daarna maakte Italië het toch af: 23-25.

Ook in de tweede en derde set maakte Italië het verschil door snel een ruime voorsprong te nemen. Te veel belangrijke speelsters bij Oranje haalden niet hun gebruikelijke niveau. Echt spannend werd het daardoor nooit. Egonu nam 25 punten van Italië voor haar rekening.

De Nederlandse volleybalsters krijgen in januari nog een kans om de Spelen te halen. Dan volgt een toernooi met de beste acht Europese landen die zich ook nog moeten kwalificeren. Bij dat toernooi is slechts één ticket te verdienen. Het is al zeker dat sterke landen als Turkije en Polen meedoen.

Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd Oranje vierde. Ook bij het WK van vorig jaar moesten de volleybalsters met de vierde plek genoegen nemen. Italië eindigde bij dat WK als tweede. Servië was in de finale te sterk.