Voetbal

Ajax moet thuis vol aan de bak in Champions League

Ajax heeft in het eerste duel in de strijd om een plek in de kwartfinales van de Champions League gelijkgespeeld in Lissabon. Tegen Benfica werd het woensdagavond na een heerlijke en spannende wedstrijd 2-2. Voor rust was er een hoofdrol weggelegd voor Sébastian Haller die in eigen doel schoot om vl...