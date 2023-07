Nieuw drama Dirk van Duijvenbode aan slot Eurotour-finale tegen Humphries

En dat terwijl Van Duijvenbode fenomenaal een 7-5 voorsprong nam. Niets leek hem meer te kunnen stoppen. Behalve hijzelf. En zo geschiedde. Zelfs toen Humphries zijn eerste matchdarts miste en 20 liet staan, liet Van Duijvenbode na een 50-finish te verzilveren. Twee pijlen op ‘tops’ zaten aan de verkeerde kant van het ijzer. Humphries verzilverde de dubbel tien vervolgens wél.

Een nieuw drama is geschreven. Van Duijvenbode kende een geweldige finaledag in Duitsland, op weg naar wat zijn eerste ‘grote’ eindzege had moeten worden. Meerdere zogeheten tv-finales verloor de huidige nummer elf van de wereld de afgelopen jaren, waaronder die in Leverkusen in maart dit jaar, toen hij zó dicht bij was tegen de toen in blakende vorm verkerende Gerwyn Price. Na een dramatisch slot greep hij naast de titel op het European Darts Open. Dit was een déjà-vu in overtreffende trap. Wel won hij dit jaar al drie Players Championship-titels.

Van Duijvenbode gooide zichzelf na de verloren openingsleg op een 2-1 voorsprong, via een uitstekende 127-finish. De topdarter uit ‘s Gravenzande en Humphries ontliepen elkaar vervolgens niet veel, vooral omdat beiden veel dubbels misten. Van Duijvenbode zag zichzelf daardoor wel opnieuw op achterstand komen: 4-5. Maar zoals vaker, richt Van Duijvenbode zichzelf dan juist op. Met 13 pijlen gooide hij zichzelf via dubbel 8 op 5-5, om daar vervolgens nog eens keihard overheen te knallen richting een nieuwe voorsprong. In 12 pijlen gooide hij zichzelf met een waanzinnige 161-finish op 6-5.

Bij de stand van 7-5 leek Van Duijvenbode te kunnen aanleggen voor de titel, maar Humphries vocht zich langszij tot 7-7. Toen Humphries zijn pijlen op dubbel tien miste, leek de rode loper uitgerold voor Van Duijvenbode, maar het was hem dus niet gegeven.

Van Duijvenbode versloeg eerder op de zondag van Dimitri Van den Bergh (6-0), wereldkampioen Michael Smith (6-4) en de bedwinger van Raymond van Barneveld in de kwartfinales, Joe Cullen (7-6). ‘Barney’ had op de zaterdag Michael van Gerwen naar huis gestuurd (6-3). Gian van Veen kwam knap tot de kwartfinales, waarin James Wade te sterk voor hem was (6-3). Danny Noppert verloor bij de laatste acht van Nathan Aspinall (6-3).