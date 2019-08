Federer verwerkte verlies in een caravan

De maandag na de eindstrijd stond er een vakantie gepland voor de winnaar van twintig grandslamtoernooien. „De eerste paar dagen had ik het moeilijk, maar aan de andere kant was ook met mijn kinderen op weg in een caravan. Ik had niet veel tijd om aan alle gemiste kansen te denken. Ik was tafels aan het opzetten en mijn leven aan het organiseren voor mijn vier kinderen, terwijl we door het prachtige Zwitserse land reden”, vertelde Federer.

„Soms had ik wel flashbacks”, erkende de nummer drie van de wereld. „Dat had ik kunnen doen, of dat had ik moeten doen. Maar de dag erop zit je dan een glas wijn te drinken met je vrouw. En dan denk je: de halve finale was erg goed (tegen Rafael Nadal, red.) en zelfs de finale was prima.”

Federer in gesprek met de internationale pers. Ⓒ BSR Agency

De topfitte veteraan uit Basel voelde zich naar eigen zeggen lang niet zo goed bij de start van de US Open. Dat toernooi won Federer vijf keer, maar de laatste keer gebeurde dat in 2008. In 2015 bereikte Federer voor de laatste keer de finale. In 2016 ontbrak hij vervolgens door een blessure. In 2017 vloog hij er met een rugblessure uit tegen Juan Martin Del Potro, om vorig jaar in de vierde ronde te bezwijken onder de verzengende hitte. John Millman bleek toen fitter.

„We hadden het er gisteren op de trainingsbaan over dat ik mij jaren niet zo goed heb gevoeld voor de US Open. Dat is bemoedigend. Maar desalniettemin wordt het heel lastig om het toernooi te winnen. Ik ben niet de grote favoriet zoals in 2006 of 2007, maar ik behoor wel tot een groep spelers die het toernooi kan winnen”, zei Federer.

De Helveet kende een stroeve voorbereiding op de US Open. In Cincinnati, het toernooi dat hij zeven keer won, vloog Federer er al in de derde ronde uit tegen Andrey Rublev.