Goal Boyd Lucassen is goud waard voor Go Ahead

Van de flitsende competitiestart is niets meer over. Go Ahead passeerde de Tilburgers zelfs op de ranglijst en schurkt nu tegen de subtop aan. Het gezicht van Llonch, terug van een hamstringblessure en voortijdig gewisseld, stond op onweer. Na een week waarin het was gegaan over domme tegentreffers en meer beleving stond zijn ploeg weer met lege handen.

Willem II miste drie centrale verdedigers en Go Ahead maar liefst zeven spelers wegens schorsingen en blessures. Daar zaten smaakmakers als Inigo Cordoba en Marc Cardona bij. De krapte bij beide ploegen bleek uit de bezetting op de bank. Bij de Tilburgse club was de 19-jarige Sam Tel een van de appeltjes voor de dorst, geen scherpschutter maar een linksback. Hij maakte in de zomer de overstap van FC Utrecht, waar geen toekomst meer voor hem was.

Vijf verdedigers

Bij Go Ahead zat Cuco Martina tussen de reserves op de tribune. In de extra tijd kreeg hij nog een paar minuten, Dat hij nog maar net twee dagen bij de club verbleef en al anderhalf jaar geen wedstrijd meer speelde, vormde geen beletsel. Trainer Kees van Wonderen koos veiligheidshalve voor een systeem met vijf verdedigers. Daarmee was Go Ahead eerder bij Ajax met een 0-0 gelijkspel succesvol geweest.

Maar Willem II, in het verleden het ‘Ajax van het zuiden’ genoemd, kan daar niet bij in de schaduw staan. Het Willem II van de laatste weken al helemaal niet, want het elftal van Fred Grim is aan een vrije val bezig. Op het gelijke spel tegen Fortuna in oktober volgden nederlagen tegen FC Utrecht, Sparta en Heerenveen. In september won Willem II tegen PSV voor het laatst.

Goal Lucassen

De magere prestaties van Willem II kostten Max Svensson zijn basisplaats. Met Görkem Saglam koos Grim voor een spelverdeler, die de kleine ruimtes beter kan bespelen. Dat leek een goede ingreep. In de eerste helft was er een tijdlang sprake van eenrichtingsverkeer, maar raakte Derrick Köhn met een schot de bovenkant van de lat en kopte de kleine Mats Köhlert in kansrijke positie naast. De laatste moest aan de andere kant een inzet van Jay Idzes na een ingestudeerde corner van de lijn halen. Het voorzichtig gestarte Go Ahead kwam wat meer van de eigen helft af en had gelijk de beste kans.

Meteen na de rust sloeg de ploeg uit Deventer toe. Via Brouwers en Berden bracht het rechtsback Boyd Lucassen in stelling. Die versloeg Willem II-doelman Timon Wellenreuther met een diagonaal schot. Het bleek voldoende voor de zege. De Tilburgse club zette daarna nog wel aan. Grim haalde de falende spits Otschi Wriedt naar de kant en verving ook Köhlert. Go Ahead stond even met de rug tegen de muur, maar bewees al eerder dit seizoen heel aardig te kunnen verdedigen.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.