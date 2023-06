Hockeysters veroveren derde Pro League na moeizame zege op Duitsland

De zege kwam niet makkelijk en sprankelend tot stand, maar terecht was de driepunter wel degelijk. Oranje wilde hockeyen, Duitsland was vooral van plan om de nummer 1 van de wereld met fysiek spel te breken. Drie dagen terug waren de oosterburen immers met 5-0 ingeblikt door de erfvijand.

En zo is de Pro League weer in handen van de Nederlandse vrouwen, die naast olympisch kampioen en wereldkampioen zich ook de beste van Europa mogen noemen. Tussen 18 en 27 augustus moeten de Oranje-vrouwen die titel op het EK verdedigen. De winnaar van het Europees kampioenschap in Mönchengladbach verdient een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen.

Gezapige eerste helft

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. Op drie strafcorners na creëerde de ploeg van Paul van Ass geen enkele kans. Van die drie corners hoefde de Duitse goalie Noelle Rother alleen de derde keer serieus in actie te komen na een harde sleep van Yibbi Jansen en bokste de bal uit het doel.

De Duitsers kwamen wel een keer gevaarlijk door en deden dat via Nike Lorenz. De captain wurmde zich dwars door het as van het veld handig in de cirkel en sloeg de bal hoog op het doel van Anne Veenendaal, die rustig bleef.

Superreflex Sanders

Het derde kwart leek ook geen treffer op te leveren, totdat Nederland in de 45e minuut van de wedstrijd met een ’man’ meer de vierde strafcorner versierde. Julia Sonntag had een prima save op de kiezelharde push van Jansen en dacht de bal naar de zijkant weg te werken. Dacht, want de ingelopen aangever Pien Sanders tikte de bal met een waanzinnige reflex uit de lucht alsnog met een boogje het doel in: 1-0.

Vijf minuten voor tijd ging Joosje Burg er op links vandoor, nadat een overduidelijke dubbele ’shoot’ van Felice Albers niet was bestraft. Burg sneed de cirkel en bediende via Sonntag ploeggenote Pien Dicke, die de bal in het doel tenniste: 2-0. Viktoria Huse frommelde door de benen van Josine Koning nog de 2-1 in het doel, maar Oranje hield in de slotfase simpel stand.

