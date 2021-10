Clash Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik ook strijd tussen Dennis Krauweel en Mike Passenier ’Guardiola versus Mourinho’ tijdens Glory-avond in Arnhem

OOSTZAAN - De partij tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik betekent ook een hernieuwde kennismaking tussen Dennis Krauweel en Mike Passenier. De twee toptrainers komen elkaar al decennialang overal ter wereld tegen. Big Mike was de man die Badr Hari de laatste jaren bijstond en is zodoende bekend met de werkwijze van Team Rico. Passenier heeft veel respect voor zijn collega Krauweel, al is daar niet altijd ruimte voor.