Alexander Albon in wachtkamer na ’beste weekeinde van het jaar’

Albon eindigde in Abu Dhabi als vierde, achter winnaar Verstappen en beide Mercedes-coureurs, en was tevreden over zijn prestatie. „Dit voelt als mijn beste weekeinde van het jaar. Ik heb veel support gevoeld binnen het team. Ze hebben er alles aan gedaan om mij comfortabeler te laten voelen in de auto. Ik ben er trots op dat ik dit laat zien, ondanks alle druk van buitenaf.”

Teambaas Christian Horner noemde Albons optreden tijdens de laatste race van het seizoen ’solide’. Of het genoeg is om zijn stoeltje te behouden, valt te bezien. Het verschil met Verstappen was ook in de race van zondag groot. Red Bull zal de knoop over de plek naast de Nederlander op korte termijn doorhakken. Albon: „Dit was voor mij een goed slot van het jaar. Of het genoeg is? Dat is niet aan mij om te zeggen. Maar ik voel dat ik er alles aan heb gedaan.”

Red Bulls zusterteam AlphaTauri maakt naar alle waarschijnlijkheid komende week al bekend dat Yuki Tsunoda de nieuwe coureur wordt naast Pierre Gasly. De Japanner zal dan de plek innemen van Daniil Kvyat.