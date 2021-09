Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Dit voelt als een overwinning’

„Voor de race in Sotsji dachten we dat een vijfde plek het optimale zou zijn voor Max. En voordat het ging regenen leek het erop dat we zevende zouden worden. Als we dan alsnog als tweede finishen, is dat meer dan waarop we hadden kunnen hopen”, stelt Horner. „Van twintig naar twee, dat voelt als een overwinning. Na twee sterke circuits van Mercedes staat Max maar twee punten achter. Dat is bemoedigend.”

Horner, die Hamilton feliciteerde met zijn honderdste overwinning, denkt dat het spannend blijft tot het einde tussen de twee beste coureurs van het veld. „Als je kijkt naar de resterende circuits, verwacht ik niet dat het heel erg uit elkaar ligt. Sommige banen liggen ons iets beter, anderen zijn wellicht weer nipt in het voordeel van Mercedes. Het is 50/50.”

De teambaas verwacht dat ook Hamilton nog een vierde motor zal moeten krijgen, wat zal betekenen dat hij net als Verstappen in Sotsji een gridstraf krijgt. „Bij Mercedes noemden ze de motorwissel van Valtteri Bottas een tactische, maar Max verloor gelukkig geen tijd toen hij hem passeerde. Als je ziet hoeveel motoren Mercedes dit jaar al heeft verbruikt, ook bij de zusterteams, dan verwacht ik wel dat ze nog een straf moeten incasseren. Maar dat weten wij niet.”

