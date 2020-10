Wayne Rooney bijzonder geval bij Derby van Phillip Cocu

De Engelse oud-international, die bij zijn club tevens als assistent-coach fungeert, moet thuis voor tien dagen in afzondering blijven nadat een vriend van hem positief is getest op het coronavirus. De bijna 35-jarige aanvaller bleek zelf niet besmet. Hij baalt er niettemin stevig van dat hij in quarantaine moet.

"Ik ben blij en opgelucht voor mezelf en mijn gezin dat ik negatief heb getest, maar ik ben wel boos en teleurgesteld dat ik nu in zelfisolatie dien te gaan. Daardoor mis ik een aantal belangrijke duels van Derby", liet Rooney weten.

Het gedrag van zijn vriend kon Rooney evenmin waarderen. Zijn makker bezocht hem afgelopen donderdag in zijn woning, een dag voor de verloren wedstrijd tegen Watford (0-1). De vriend van Rooney had toen al te horen gekregen dat hij een coronatest moest ondergaan.

Het wegvallen van Rooney is een nieuwe domper voor Cocu, die met drie punten uit vijf duels in de onderste regionen van de Championship (tweede profniveau) bivakkeert.