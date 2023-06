Alec Deckers over achternaam: ’Ze dachten ons meer anonimiteit te geven...’

Door Lisa Schoenmaker

Richard Krajicek en Daphne Deckers met zoon Alec en dochter Emma in de zomer van 2020. Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Zowel de vader als de moeder van Alec Deckers is beroemd. Zijn moeder Daphne Deckers is voormalig fotomodel en tegenwoordig columniste bij Vrouw en zijn vader is grandslamkampioen Richard Krajicek.