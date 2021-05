Opvallende carrièreswitch voor André Villas-Boas

Villas-Boas verliet in woelige omstandigheden Olympique Marseille afgelopen maart, maar heeft nu dus een opvallend nieuw avontuur op stapel staan. De 43-jarige Portugees zal deelnamen aan de Rally Portugal in de WRC3, de derde divisie in de rallysport. Villas-Boas zal een Citroen C3 besturen.

Voor de Portugese trainer is het niet zijn debuut in de autosport. In 2018 nam hij deel aan de Dakar Rally, maar hij haalde toen de finishlijn niet. Tijdens de vierde rit in Peru blesseerde hij zijn rug nadat hij zijn wagen in een zandduin parkeerde. Hij was toen actief als coach van de Chinese topclub Shanghai SIPG.