Wereldrecord O’Callaghan, Steenbergen vijfde in WK-finale op 200 meter vrij

Ze zwom naar een tijd van 1.52,85 en bleef daarmee onder de oude toptijd van de Italiaanse Federica Pellegrini sinds 2019 op 1.52,98 stond. Ze liet haar landgenote Ariarne Titmus (1.53,01) en het Canadese talent Summer McIntosh (1.53,65) net achter zich.

Marrit Steenbergen eindigde als vijfde in een tijd van 1.55,51. Eerder dit WK finishte ze als zevende in eindstrijd van de 200 meter wisselslag. Steenbergen komt later in deze sessie nog met het Nederlands team in actie in de finale van de 4x100 meter wisselslag gemengd.

De Waard mist bij WK finale op 50 meter rugslag

Maaike de Waard is er bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag. De 26-jarige De Waard tikte in de halve finale aan in een tijd van 28,03 en eindigde daarmee als twaalfde.

De beste acht zwemsters plaatsen zich voor de eindstrijd. De Amerikaanse Regan Smith was met 27,10 de snelste in de halve finale.

Nederlands recordhoudster Kira Toussaint stelde eerder op de dag teleur in de series van de 50 meter rugslag en wist zich daardoor niet te kwalificeren voor de halve finale. Toussaint eindigde met een tijd van 28,41 als 21e in de series.