Marino Pusic volgt Arne Slot naar Feyenoord

De 49-jarige Pusic was eerder hoofdtrainer van FC Twente, waarmee hij in 2019 kampioen werd in de Eerste Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie afdwong. Desondanks nam de club uit Enschede afscheid van hem, waarna Pusic aan de slag ging als rechterhand van Slot.

Nadat bekend werd dat Slot voor komend seizoen een overeenkomst met Feyenoord had gesloten, werd hij op staande voet ontslagen door AZ. Als opvolger werd niet Pusic, die toen door ziekte afwezig was, maar Pascal Jansen naar voren geschoven. Sinds hij is hersteld, is Pusic werkzaam als assistent van Jansen.

Pusic was eerder als trainer werkzaam in de jeugd van Vitesse, bij NAC Breda (als assistent-trainer) en bij Inter Baku (als assistent-trainer). Bij Feyenoord is deze week assistent-trainer Zeljko Petrovic vertrokken. Hij is aan de slag gegaan als hoofdtrainer van Willem II. Ook Cor Pot zal na dit seizoen vertrekken. John de Wolf blijft wel actief als assistent-trainer.