Ook streep door Ronde van Romandië

De organisatie liet meteen weten dat er niet naar een andere datum wordt gezocht dit jaar. "We treffen elkaar van 27 april tot en met 2 mei 2021", meldde de organisatie via social media.

De Ronde van Romandië werd de afgelopen twee jaar gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma won in 2019 ook drie etappes.

De organisatie van de Ronde van de Alpen laat eveneens weten dat de wielerkoers niet doorgaat. De etappekoers, die tussen 20 en 24 april op de planning stond, wordt ook voorlopig afgelast. De organisatie gaat onderzoeken of er een andere datum is te vinden in 2020.

"Het was een heel moeilijke beslissing, maar we beleven een zeer ernstige situatie waar gezondheid en veiligheid voor alles gaan", zegt Giacomo Santini, voorzitter van organisatiecomité GS Alto Garda. Daarom volgt de organisatie het verzoek van de Internationale Wielerunie UCI om alle koersen in risicogebieden te schrappen op.