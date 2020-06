’AS Monaco met NAC akkoord over Van Hecke’

Dat meldt BN De Stem. NAC en Franse Ligue 1-club AS Monaco zijn tot overeenstemming gekomen over de transfer van Van Hecke. De club uit Breda kan naar verluidt zo’n twee miljoen euro vangen de verdediger. Van Hecke moet er nog wel persoonlijk uitkomen met Monaco.

De jonge verdediger was in Breda de revelatie van het afgelopen seizoen. In een mum van tijd schoot hij vanuit de amateurs (VV Goes) via de beloftes door naar de eerste elftal van NAC. Van Hecke was een zeer gewilde speler en uiteindelijk lijkt Monaco aan het langste eind te trekken.

Van Hecke, neef van oud-international Jan Poortvliet, zal naar verwachting nog wel een seizoen in de Eredivisie doorbrengen. Monaco wil de 20-jarige Van Hecke na aankoop direct verhuren. FC Utrecht lijkt de beste papieren te hebben, al toonde AZ eerder ook al interesse in Van Hecke.

De centrale verdediger was vanaf de tweede seizoenshelft niet meer weg te denken uit de basis. Van Hecke kwam in totaal tot zestien optredens voor NAC.