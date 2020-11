Koolhof verliest laatste groepswedstrijd op ATP Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Biljarten: Biljart- en dartsbond slaan alarm

15.44 uur: De financiële nood bij veel biljart- en dartlocaties is zo hoog, dat 33% van de zaken aan het einde van dit jaar hun deuren zullen moeten sluiten als de overheid weigert om met meer geld over de brug komt. Dit blijkt uit een enquête van de biljart- en dartsbond.

Het is de tweede enquête dit jaar. Was er bij de enquête aan het begin van de coronacrisis er nog best wat hoop, inmiddels is het beeld een stuk somberder. Zelfs bij ‘slechts’ dicht tot 1 december 2020 verwacht liefst 85% van de respondenten een omzetverlies van 40% of meer voor een heel jaar.

Bij een langere sluiting worden de verwachte omzetverliezen steeds groter: ruim twee derde van de respondenten noemt ‘80% of meer’ als verwachte omzetverlies indien de lokaliteit gesloten moet blijven tot 1 april 2021. En: ongeveer een derde (32.29%) denkt dat hun lokaliteit met de huidige steunmaatregelen het niet gaat redden.

KNBB-directeur Willem La Riviere en NDB-directeur Paul Engelbertink: ,,Wij maken ons zorgen over het voortbestaan van de sport/leisure infrastructuur en de ondernemers. Een groot deel geeft aan dat ze verwachten het niet te gaan redden. We hebben enorme waardering voor de diverse steunmaatregelen maar deze zijn niet voldoende voor ongeveer een derde, wat het belang van extra steunmaatregelen onderschrijft,” aldus de bondsdirecteuren.

Golf: Van Dam tweede op golftoernooi Saudi-Arabië

15.42 uur: Anne van Dam is op het tweede toernooi van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië als gedeeld tweede geëindigd. Met een ronde van 67 slagen kwam ze uit op een totaal van 204 slagen, 12 onder het baangemiddelde.

De zege ging opnieuw naar de Deense Emily Pedersen. Die won zondag ook al het Ladies International op dezelfde Royal Greens Golf & Country Club in Jeddah.

Van Dam had met 67 slagen haar beste ronde. Ze noteerde donderdag zes birdies en één bogey op haar kaart. De 25-jarige Arnhemse eindigde gelijk met de Stephanie Kyriacou uit Australië en de Spaanse Luna Sobron Galmes op -12. Pedersen had twee slagen minder nodig.

De Nederlandse golfster eindigde zondag op dezelfde locatie als vierde in het Ladies International. Van Dam won in haar carrière al vijf toernooien op de Europese tour. Ze speelt doorgaans op de Amerikaanse tour.

Tennis: Koolhof verliest laatste groepswedstrijd op ATP Finals

15.07 uur: Wesley Koolhof is er met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic niet in geslaagd ook zijn derde en laatste groepswedstrijd te winnen op de ATP Finals. Koolhof en Mektic verloren in de Londense O2 Arena met 6-4 6-7 (2) 10-8 van de Pool Lukasz Kubot en Marcelo Melo uit Brazilië.

De nederlaag van Koolhof (31) en Mektic, als vijfde geplaatst, blijft zonder grote gevolgen. Ze waren al verzekerd van een plek in de halve finales. Koolhof en Mektic konden met een derde zege in de groep wel extra prijzengeld en punten verdienen. Kubot en Melo, die als achtste geplaatst waren, waren al uitgeschakeld.

Koolhof en Mektic wisten hun eerste twee groepsduels wel te winnen; van Ram/Salisbury en Krawietz/Mies.

De halve finales van de ATP Finals, bedoeld voor de acht beste koppels van het afgelopen seizoen, zijn zaterdag.

Algemeen: NOC*NSF is benieuwd wat nieuwe coalitie met advies Sportraad doet

14.51 uur: NOC*NSF zegt benieuwd te zijn welke invloed de adviezen van de Sportraad aan de overheid na de verkiezingen hebben bij het opstellen van het regeerakkoord. Dat verklaart algemeen directeur Gerard Dielessen. De Sportraad zei donderdag dat sport een publieke voorziening moet worden om serieus te kunnen bijdragen aan een ’vitale en veerkrachtige’ samenleving.

„De Sportraad brengt dit advies zo’n vier maanden voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uit”, zegt Dielessen. „De instantie ziet een sterkere stimulerende rol voor de overheid. In de concepten van de verkiezingsprogramma’s zien wij gelukkig al veel aanknopingspunten voor een stevige investering in het sportbeleid in de komende kabinetsperiode, waarbij er oog is om de samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg te realiseren.”

Dielessen verder: „In het advies van de Sportraad is veel aandacht besteed aan het bereikbaar maken van sport voor iedereen. Daar zijn wij blij om. Ook tijdens de coronapandemie wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen en sporten essentieel is voor een weerbare samenleving. Daarvoor is het volgens de Sportraad wel nodig dat er meer aandacht is voor professionalisering en versterking van de branche. Ik ben blij om te lezen dat de Sportraad zich realiseert dat sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen die maatschappelijke taak er niet zomaar even bij doen.”

„Een ding valt direct op. De Sportraad is ervan overtuigd dat sport van grote waarde is voor de samenleving”, zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF. „Sport verbindt, sport maakt mensen weerbaarder en sport geeft plezier. De Sportraad geeft echter ook aan dat als je de sport in de toekomst deze rol meer effectief wil laten spelen, het nodig is om de hele sportbranche duurzaam te versterken. Vanuit het perspectief van de georganiseerde sport spreekt de gedachtegang van verdere versterking mij zeer aan. Het zal al die verenigingen en hun vrijwilligers die wekelijks of zelfs dagelijks de sport in Nederland in deze moeilijke tijd aan de praat houden, goed doen dat zij serieus ondersteund worden.”

Van Zanen-Nieberg zegt het advies nu eerst met aandacht te gaan bestuderen en het met de aangesloten sportbonden en de partners te gaan bespreken.

Wielrennen: Tsjechische renner Cerny naar Deceuninck - Quick-Step

14.02 uur: Josef Cerny (27) start het volgend seizoen voor de Belgische formatie Deceuninck - Quick-Step. Hij won vorige maand in dienst van CCC Team de negentiende rit in de Ronde van Italië. De tweevoudige en regerend Tsjechische tijdritkampioen pakte in 2017 de eindzege in de Ronde van Tsjechië. In 2018 was hij de beste in het Tsjechisch kampioenschap op de weg.

„Het is een moeilijk seizoen geweest voor iedereen. Ik ben blij dat ik bij een van de beste teams in het peloton terechtkom”, zei Cerny. „Ik denk dat ik een rol kan spelen bij het aantrekken van de sprint voor een ploeggenoot. Ik zal ook voorin hard werken wanneer dat nodig is. En ik heb ook al getoond dat ik zelf resultaten kan rijden wanneer ik goede benen heb.”

Voetbal: Trainer Buijs keert terug op de bank bij FC Groningen

13.30 uur: Trainer Danny Buijs keert zaterdag terug op de bank bij FC Groningen, dat het op eigen veld opneemt tegen Vitesse. Buijs (38) ontbrak twee weken geleden wegens „trieste privéomstandigheden” bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0-verlies).

Buijs leidt vrijdag vanwege een uitvaart niet de laatste training. De oefensessie wordt overgenomen door Adrie Poldervaart.

Het duel tussen FC Groningen en Vitesse begint om 20.00 uur. De Groningers staan zevende, Vitesse staat samen met Ajax bovenaan. De Amsterdammers hebben wel een beter doelsaldo.

Basketbal: Timberwolves kiezen favoriet Edwards in draft van NBA

07.46 uur: Minnesota Timberwolves heeft in de draft van de NBA gekozen voor de talentvolle Anthony Edwards. De 19-jarige Amerikaan was de nummer 1 op de lijst van aankomende talenten.

Edwards maakte indruk op de University of Georgia, waar hij gemiddeld goed was voor 19 punten per wedstrijd. Hij wordt bij de Timberwolves, die afgelopen seizoen de play-offs niet haalden, ploeggenoot van Karl-Anthony Towns en D’Angelo Russell.

„Ik heb het gevoel dat ik perfect bij die jongens ga passen, omdat Russell af en toe graag van de bal af speelt en ik goed aan de bal kan spelen”, zei Edwards tijdens een virtuele persconferentie. „En Towns is de beste man voor driepunters van de competitie. Dus ik denk dat het daarmee niet fout kan gaan. We hebben veel keuze.”

Golden State Warriors liet de keuze in de NBA draft vallen op de eveneens 19 jaar oude James Wiseman. De draft, dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus, is bedoeld om jonge basketballers zich kandidaat te laten stellen voor een loopbaan in de NBA.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op dinsdag 22 december. De meeste clubs starten hun voorbereiding begin december. Afgelopen seizoen pakte Los Angeles Lakers de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.

Wielersport: Congres KNWU kiest voorzitter

07.00 uur: De leden van het congres van wielerbond KNWU stemmen donderdagavond over wie de opvolger moet worden van vertrekkend voorzitter Marcel Wintels. Een verkiezing was niet gepland. Hetzelfde congres bepaalde eerder dat er via een sollicitatieprocedure een geschikte en breed gesteunde kandidaat zou worden gezocht die een stemming overbodig zou maken.

De sollicitatiecommissie presenteerde in augustus Marc van den Tweel als beoogd voorzitter. De directeur van Natuurmonumenten wordt gezien als de beste kandidaat om de wielerbond te gaan leiden. Rennersvakbond VVBW kon zich niet vinden in procedure en keuze en presenteerde daarop een tegenkandidaat: Gerry van Gerwen. De VVBW vertegenwoordigt de beroepsrenners die zich onder meer zorgen maken over het ontbreken van Nederlandse bestuurders in de internationale organisaties. Van Gerwen moet daar met zijn vele contacten als onder meer oud-renner en oud-ploegleider verandering in brengen.

De KNWU is statutair verplicht een tegenkandidaat te accepteren, waardoor het donderdag toch nog spannend kan worden. Van de 35 stemgerechtigden zijn er twaalf die renners, ploegen dan wel organisatoren vertegenwoordigen. De acht districten hebben ieder twee stemmen. De andere stemmen komen van het kunstfietsen (1 stem) en BMX (6 stemmen).