Sport Kort: Veelbesproken KNWU kiest nieuwe preses

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Congres KNWU kiest voorzitter

07.00 uur: De leden van het congres van wielerbond KNWU stemmen donderdagavond over wie de opvolger moet worden van vertrekkend voorzitter Marcel Wintels. Een verkiezing was niet gepland. Hetzelfde congres bepaalde eerder dat er via een sollicitatieprocedure een geschikte en breed gesteunde kandidaat zou worden gezocht die een stemming overbodig zou maken.

De sollicitatiecommissie presenteerde in augustus Marc van den Tweel als beoogd voorzitter. De directeur van Natuurmonumenten wordt gezien als de beste kandidaat om de wielerbond te gaan leiden. Rennersvakbond VVBW kon zich niet vinden in procedure en keuze en presenteerde daarop een tegenkandidaat: Gerry van Gerwen. De VVBW vertegenwoordigt de beroepsrenners die zich onder meer zorgen maken over het ontbreken van Nederlandse bestuurders in de internationale organisaties. Van Gerwen moet daar met zijn vele contacten als onder meer oud-renner en oud-ploegleider verandering in brengen.

De KNWU is statutair verplicht een tegenkandidaat te accepteren, waardoor het donderdag toch nog spannend kan worden. Van de 35 stemgerechtigden zijn er twaalf die renners, ploegen dan wel organisatoren vertegenwoordigen. De acht districten hebben ieder twee stemmen. De andere stemmen komen van het kunstfietsen (1 stem) en BMX (6 stemmen).