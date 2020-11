Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Buijs keert terug op de bank bij FC Groningen

13.30 uur: Trainer Danny Buijs keert zaterdag terug op de bank bij FC Groningen, dat het op eigen veld opneemt tegen Vitesse. Buijs (38) ontbrak twee weken geleden wegens "trieste privéomstandigheden" bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0-verlies).

Buijs leidt vrijdag vanwege een uitvaart niet de laatste training. De oefensessie wordt overgenomen door Adrie Poldervaart.

Het duel tussen FC Groningen en Vitesse begint om 20.00 uur. De Groningers staan zevende, Vitesse staat samen met Ajax bovenaan. De Amsterdammers hebben wel een beter doelsaldo.

Basketbal: Timberwolves kiezen favoriet Edwards in draft van NBA

07.46 uur: Minnesota Timberwolves heeft in de draft van de NBA gekozen voor de talentvolle Anthony Edwards. De 19-jarige Amerikaan was de nummer 1 op de lijst van aankomende talenten.

Edwards maakte indruk op de University of Georgia, waar hij gemiddeld goed was voor 19 punten per wedstrijd. Hij wordt bij de Timberwolves, die afgelopen seizoen de play-offs niet haalden, ploeggenoot van Karl-Anthony Towns en D’Angelo Russell.

„Ik heb het gevoel dat ik perfect bij die jongens ga passen, omdat Russell af en toe graag van de bal af speelt en ik goed aan de bal kan spelen”, zei Edwards tijdens een virtuele persconferentie. „En Towns is de beste man voor driepunters van de competitie. Dus ik denk dat het daarmee niet fout kan gaan. We hebben veel keuze.”

Golden State Warriors liet de keuze in de NBA draft vallen op de eveneens 19 jaar oude James Wiseman. De draft, dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus, is bedoeld om jonge basketballers zich kandidaat te laten stellen voor een loopbaan in de NBA.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op dinsdag 22 december. De meeste clubs starten hun voorbereiding begin december. Afgelopen seizoen pakte Los Angeles Lakers de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.

Wielersport: Congres KNWU kiest voorzitter

07.00 uur: De leden van het congres van wielerbond KNWU stemmen donderdagavond over wie de opvolger moet worden van vertrekkend voorzitter Marcel Wintels. Een verkiezing was niet gepland. Hetzelfde congres bepaalde eerder dat er via een sollicitatieprocedure een geschikte en breed gesteunde kandidaat zou worden gezocht die een stemming overbodig zou maken.

De sollicitatiecommissie presenteerde in augustus Marc van den Tweel als beoogd voorzitter. De directeur van Natuurmonumenten wordt gezien als de beste kandidaat om de wielerbond te gaan leiden. Rennersvakbond VVBW kon zich niet vinden in procedure en keuze en presenteerde daarop een tegenkandidaat: Gerry van Gerwen. De VVBW vertegenwoordigt de beroepsrenners die zich onder meer zorgen maken over het ontbreken van Nederlandse bestuurders in de internationale organisaties. Van Gerwen moet daar met zijn vele contacten als onder meer oud-renner en oud-ploegleider verandering in brengen.

De KNWU is statutair verplicht een tegenkandidaat te accepteren, waardoor het donderdag toch nog spannend kan worden. Van de 35 stemgerechtigden zijn er twaalf die renners, ploegen dan wel organisatoren vertegenwoordigen. De acht districten hebben ieder twee stemmen. De andere stemmen komen van het kunstfietsen (1 stem) en BMX (6 stemmen).