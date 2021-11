’Als ik Arne Slot was, zou ik Cyriel Dessers nog niet in de basis zetten’

De 34 rapporteurs van Telesport, ex-internationals van Oranje, verkiezen aan het eind van dit seizoen de Voetballer van het Jaar en winnaar van de Gouden Schoen. Wekelijks stelt één van hen zijn elftal van de week samen. Vandaag: John van Loen (56).

Doel

„Dit weekend zag ik geen echte uitblinkers onder de lat, maar Maarten Paes viel mij het meeste op bij FC Utrecht”, aldus de voormalig spits van onder meer FC Utrecht, Ajax en Feyenoord. „Hij had ook een aantal goede reddingen achter elkaar, met een kopbal en een daaropvolgend schot. Al was het niet genoeg tegen Vitesse.”

Defensie

„Giovanni Troupée is echt een kuitenbijter en niet in de problemen geweest in de derby tegen Heracles. Hij is agressief, staat tactisch goed, of het nu in de zone- of mandekking is. Hij knapt ook veel vuil werk op en is ook goed in aanvallend opzicht. Hij doet het nu goed bij FC Twente, speelt alles en is weinig geblesseerd. Dat doet hem goed.”

„Bart Vriends maakte twee kopgoals als centrale verdediger, dat is hem denk ik nog nooit in zijn leven overkomen. Waarvan er één echt heel knap was, toen hij boven de keeper uit kwam en de bal zo van het hoofd liet glijden. Hij voetbalt ook heel relaxed, is in de passing heel verzorgd en staat verdedigend zijn mannetje. Een zekerheidje achterin bij Sparta.”

„Gernot Trauner is de grote man van Feyenoord, hij leidt de hele achterhoede”, zag Van Loen tegen AZ. „Kale kop, pleister op de neus; wat wil je nog meer bij een verdediger? Zonder gekheid: hij heeft zich enorm snel aangepast en hij en Marcos Senesi begrijpen elkaar.”

"Kale kop, pleister op de neus; wat wil je nog meer bij een verdediger?"

„Jacob Rasmussen van Vitesse, wat een beest is dat, joh! Hij zorgt voor rust achterin, peert niet zomaar ballen naar voren en het belangrijkste voor een verdediger is dat hij die ballen ook nog eens naar de goede kleur speelt. Daar hebben veel verdedigers het nog wel eens lastig mee. Een mooie voetballer.”

Middenveld

„Ibrahim Sangaré had het tegen Fortuna Sittard niet zo moeilijk, maar die man wordt steeds beter. Hij oogt niet zo scherp, maar is zo scherp als een mes. Je krijgt hem niet van de bal af en heel veel combinaties verlopen ook via hem bij PSV. Hij gaat mee naar voren en is zo’n vervelende speler die je als tegenstander steeds weer tegenkomt bij zijn verdedigende werk.”

Bekijk ook: PSV vreest al voor absentie Ibrahim Sangaré

„Orkun Kökçü was tegen AZ écht heel goed en zeker in de eerste twintig minuten van Feyenoord. Hij is heel balvast en vele malen beter geworden in vergelijking met de eerste weken van de competitie. Hij past precies goed in de speelstijl, is echt een verbindingsspeler. Hij komt altijd vrij en ze kunnen de bal bij hem kwijt. Wat hij nóg beter kan doen, is de bal sneller vooruit spelen, maar dat zal ook steeds beter worden.”

„Bij FC Groningen viel Tomas Suslov echt op”, aldus Van Loen. „Hij is echt een buffelaar, gaat voorop in de strijd en komt net als Kökçü óók altijd vrij. Hij heeft een goed linkerbeen, verraste de keeper bijna nog met een schot met zijn rechter, maar leuk om te zien, dat ventje met die tattoos op de armen.”

Cyriel Dessers viert de 1-0 in de 92e minuut. Ⓒ HH/ANP

Aanval

Bruma kwam erin bij PSV en maakte het verschil met zijn snelheid. Die kun je om een boodschap sturen. Het belangrijkste is dat hij ook in de diepte aanspeelbaar is. Dat zie je niet vaak meer. Hij maakte ook twee goede goals, geen intikkertjes.”

„Cyriel Dessers is, ondanks dat hij opnieuw invaller was, mijn man van de week. Je kunt moeilijk steeds duels beslissen en nooit in aanmerking komen voor het elftal van de week, toch? Zijn goal leek ook een bewussie, hij wachtte tot hij tussen de benen door kon schieten in de korte hoek, schoot niet blind. Deze jongen is goud waard voor Feyenoord en een meester-supersub aan het worden. Hij mag heus wel vechten voor een basisplek, maar Linssen doet het hartstikke goed. Als ik Slot was? Dan zou ik hem nog niet in de basis zetten. Het is heerlijk als hij dit elke week zo doet.”

Bekijk ook: Invaller Cyriel Dessers voor derde keer in een week tijd held van Feyenoord

„Jonathan Okita heeft als buitenspeler ook diepte in zijn spel, met de snelheid die hij heeft. Daar had SC Heerenveen het lastig mee. Hij brengt gevaar, maar mag van mij ook nog wat doelgerichter zijn.”