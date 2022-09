Nieuwe basisplaats lonkt voor AZ-verdediger Dekker (18)

Het zou het vijfde basisoptreden zijn van de jeugdinternational, die kan terugkijken op een geweldige serie wedstrijden in de hoofdmacht van AZ. Ook viel Dekker in tijdens de 2-1 zege op erfvijand Ajax, waardoor de club uit Alkmaar de Amsterdammers en PSV tot een punt is genaderd.

Door de zware blessure aan zijn quadriceps heeft international Martins Indi (30) een streep moeten trekken door het WK in Qatar. Maar de AZ-captain, die dinsdag is geopereerd aan zijn bovenbeenblessure, blijft nauw betrokken bij de Alkmaarse selectie, zo blijkt.

Fijne kneepjes

Want het blijft voor de ervaren verdediger niet alleen bij revalideren. ,,Hij zal op een andere manier belangrijk moeten zijn en blijven voor AZ, daar ligt zijn prioriteit nu”, legde AZ-trainer Pascal Jansen op trainingscomplex Kalverhoek uit. ,,Hij heeft een belangrijke rol binnen de selectie. Niet alleen op het veld, maar ook daar buiten.”

En daar buiten kan Martins Indi nu bijspringen. ,,Hij is één van onze meest ervaren spelers”, vervolgt Jansen. ,,Hij kan helpen in persoonlijke coaching, in het bijbrengen van ‘fijne kneepjes’. Zijn aanwezigheid is van groot belangrijk. Bruno en ik hebben de koppen bij elkaar gestoken en gekeken welk aandeel hij in dat opzicht kan hebben.”

Mentor Martins Indi

Eén van de taken zal zijn het begeleiden van Dekker. Jansen: ,,Maxim is een jonge speler die eraan zit te komen en op dezelfde positie speelt. Daar waar het nodig is en Bruno denkt dat het verstandig is, zal hij Maxim kunnen ondersteunen en adviseren.”

AZ-trainer Pascal Jansen Ⓒ Pro Shots

Dekker is ondanks zijn jeugdige leeftijd, de tweedejaars A-junior speelde afgelopen week nog drie duels met Oranje Onder 19, de logische vervanger voor Martins Indi. ,,Hij heeft veel gespeeld, is overeind gebleven en heeft een goed niveau gehaald”, complimenteert de trainer zijn pupil. ,,Dat is overigens ook een compliment aan het team. De jongens hebben hem meegenomen in het hele verhaal, ook op het trainingsveld, zodat hij vrij geruisloos is ingestroomd.”

Belgisch talent

Jansen heeft sinds enige tijd ook de beschikking over nóg een talentvolle centrumverdediger, Zinho Vanheusden. De Belg die al uitkwam voor de Rode Duivels, gehuurd van Internazionale, kwam geblesseerd binnen in Alkmaar. ,,Maar hij begint steeds dichterbij te komen, traint erg goed en heeft in Duitsland 90 minuten gespeeld tijdens het oefenduel met Schalke’04.” En dat zag er volgens Jansen veelbelovend uit.

Hij is van nature een rechter centrale verdediger, Vanheusden. ,,Maar Zinho is redelijk tweebenig. Daarbij heeft hij op een volwassen niveau iets meer ervaring. Ook op een ander niveau. Ik sluit niet uit dat Zinho links in het centrum momenten gaat krijgen, nu Bruno niet beschikbaar is. Hij heeft bewezen dat hij er goed kan spelen.”