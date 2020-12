Mathieu van der Poel en concurrenten maken geweldige reclame voor het veldrijden

Premium Wielrennen

Nieuwe concurrent voor Van der Poel? ’Technisch benadert hij Mathieu’

In het mountainbike is hij regerend wereldkampioen bij de beloften. Op de weg won hij de baby-Giro en Parijs-Roubaix. Het is echter in het veldrijden dat Tom Pidcock zijn eerste grote profzege boekte. Na winst in Gavere is hij kandidaat-wereldkampioen in Oostende.