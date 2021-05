’KNVB-show’ met afvallers voor EK

Daarmee gaat de KNVB geforceerd mee in de trend om te willen scoren op social media. Dat het de harde boodschap voor de afvallers langer en dus pijnlijker maakt, doet kennelijk niet ter zake. Inmiddels lekte al uit dat Steven Bergwijn niet actief is op EURO2020. De aanvaller van Tottenham Hotspur is een van de afvallers.

De overige pechvogels worden tussen 14.00 en 15.30 uur bekendgemaakt. Om 16.00 uur licht De Boer zijn keuzes toe.