Video: Luka Modric in tranen na staande ovatie van ploeggenoten

De 35-jarige middenvelder van Real Madrid droeg zaterdagavond voor de 135e keer het shirt van Kroatië. Daarmee is hij voormalig ploeggenoot Darijo Srna (134 interlands) voorbij als recordinternational van zijn land. Dat was voor de Kroatische bond een goede reden om hun sterspeler te verrassen.

Na de wedstrijd kreeg Modric van bondsvoorzitter Davor Suker een speciaal shirt uitgereikt en werd er een compilatiefilmpje getoond met al zijn hoogtepunten. Toen zijn teamgenoten na de video hun aanvoerder een staande ovatie gaven, kon de geëmotioneerde routinier zijn tranen niet meer bedwingen.

Modric speelde zijn eerste interland op 1 maart 2006. Hij maakte in totaal zestien doelpunten voor de nationale ploeg. In 2018 bereikte hij met Kroatië de finale van het WK, waarin Frankrijk uiteindelijk met 4-2 te sterk was. Hij werd dat jaar wel uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld.