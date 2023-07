Noppert sneuvelt in achtste finales World Matchplay

Danny Noppert is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de World Matchplay. The Freeze ging in het Engelse Blackpool met 11-9 onderuit tegen Nathan Aspinall. Daarmee heeft er nog maar een Nederlander kans om zich bij de laatste acht te scharen.

Danny Noppert Ⓒ ANP/HH