Vitesse klopt De Graafschap in bekertoernooi

Oussama Darfalou opende al in de derde minuut de score. Invaller Nouha Dicko tekende in de 68e minuut voor 2-0, op een moment dat hij net twee minuten in het veld stond. Darfalou leverde de assist op de 2-0.

Riechedly Bazoer keerde terug bij Vitesse, na een disciplinaire schorsing. Doelman Kostas Lamprou en verdediger Tomas Hajek debuteerden voor de thuisploeg uit Arnhem.

Keeper Remko Pasveer, Tim Matavz en Armando Obispo kregen rust bij Vitesse, net als de licht geblesseerde Bryan Linssen.