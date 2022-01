Premium Het beste van De Telegraaf

Gevecht om visum zwaarder dan al zijn legendarische duels De ultieme strijd van Novak Djokovic, mag hij meedoen aan Australian Open?

Novak Djokovic nadat hij in 2012 Rafael Nadal na vijf uur en 53 minuten heeft verslagen in de finale van de Australian Open. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het is tien jaar geleden dat Novak Djokovic in de langste grandslam-finale aller tijden (vijf uur en 53 minuten) afrekende met Rafael Nadal bij de Australian Open. De 34-jarige Serviër had waarschijnlijk niet kunnen bevroeden dat hij ooit een nog zwaardere strijd zou moeten afwerken in Melbourne, naast de tennisbaan. Deze keer is de tegenstander geen collega-legende uit Spanje, maar de Australische regering. De beslissende vijfde set komt eraan, vanavond om 23.30 uur, in de Australische ochtend.