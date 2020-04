’Veel angst bij kleine Duitse clubs’

De Duitse vakbond voor voetballers is zeer bezorgd over de gevolgen in de sport van de coronacrisis, vooral waar het gaat om de spelers uit de lagere klassen. "Als we praten over de derde Bundesliga en ook de regionale afdelingen daaronder heerst er heel veel angst", zegt voorzitter Ulf Baranowsky.

"Er wordt bij heel veel clubs werktijdverkorting aangevraagd voor spelers, er is onzekerheid of contracten nog wel kunnen worden verlengd, sommige clubs staan zelfs op het punt van omvallen", aldus Baranowsky. "Steeds duidelijker wordt dat veel verenigingen geen enkele buffer hebben om op terug te kunnen vallen in tijden van crisis. Als er straks weer betere tijden aanbreken is dat een belangrijk aandachtspunt."

De vakbond heeft inmiddels loopbaanbegeleiders en psychologen ingezet om spelers bij te staan.