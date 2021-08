Killerinstinct laat AZ tegen Celtic in de steek, Europa League ver weg

Hoewel de Conference League dichterbij lijkt dan de Europa League, is AZ nog niet kansloos voor een hernieuwde kennismaking met het tweede Europese niveau. Maar als captain Teun Koopmeiners voor 1 september in navolging van Jonas Svensson, Myron Boadu, Calvin Stengs en Marco Bizot ook nog de deur van het AFAS Stadion achter zich dichttrekt, lijkt de strijd gestreden.

Dat het een heet avondje op Parkhead beloofde te worden, werd al duidelijk bij de opkomst van de twee teams, zo hartstochtelijk werd Gerry & The Pacemakers’ You’ll Never Walk Alone door de 50.000 Celtic-getrouwen meegezongen.

Zakaria Aboukhlal (rechts) strijdt om de bal met Anthony Ralston van Celtic. Ⓒ ANP

JOE HART

Toch had AZ de groen-witte aanhang al binnen vijf minuten een toontje lager kunnen laten zingen. Zakaria Aboukhlal liet zich na een imponerende rush dwars door de Schotse defensie echter te makkelijk vallen nadat Stephen Welsh een arm op zijn schouder legde.

Vangelis Pavlidis verprutste echter een veel grotere kans, na een splijtende pass van Teun Koopmeiners. De Griekse spits dacht de bal simpel tegendraads in de linkerhoek binnen te schieten, maar zag zijn slappe schot gekeerd door de rechtervoet van Joe Hart én de paal. De gewezen doelman van Engeland, 75 caps, is natuurlijk niet van gisteren.

AZ had in de openingsfase van de Europa League-kraker echter al meer laten zien dan vier dagen eerder in Waalwijk, toen de ploeg met 1-0 de bietenbrug was opgegaan. AZ-coach Pascal Jansen was zo verstandig om tegen Celtic, in tegenstelling tot het verloren eredivisieduel, wel met Koopmeiners, Pavlidis en Fredrik Midtsjø te starten. Het kwam het spel ten goede, hoewel Midtsjø zichtbaar wedstrijdritme tekortkwam en, zoals ze dat aan de andere kant van de Noordzee plegen te zeggen, ’sloppy’ acteerde.

DEKSELSE KYOGO

Uitgerekend na de flitsende Alkmaarse opening lag de bal aan de andere kant bij de eerste de beste Celtic-kans al in de touwen. Een paar AZ’ers verdedigden als pupillen, verspeelden de bal aan Tom Rogic die de bal vanaf de linkerflank met vaart bij de tweede paal zwiepte. Daar liet Bruno Martins Indi zich verschalken door Kyogo Furuhashi, de dekselse Japanner die sinds zijn komst op Parkhead in zes duels één-op-één loopt voor The Bhoys, 1-0 voor Celtic.

In het vervolg van de eerste helft kreeg Aboukhlal nog wat kansjes, maar was het vooral Hobie Verhulst die zich met een paar prima saves onderscheidde. De 28-jarige Amsterdammer lijkt zich na het vertrek van Marco Bizot nog niet te hebben neergelegd bij een reserverol, nu AZ afgelopen maandag in de Deen Peter Vindahl Jensen de opvolger van Bizot presenteerde.

De Schotse supporters zorgen voor sfeer op Celtic Park Ⓒ HH/ANP

TREUZELEN

Net als voor rust kreeg AZ in de tweede helft al na vier minuten een droomkans om Hart te verslaan. Dani de Wit, vorig jaar matchwinner in en tegen Napoli, stond bij een snelle Alkmaarse uitbraak vrij voor een leeg Schots doel, maar Pavlidis treuzelde net te lang met zijn voorzet, waardoor Welsh de pass al glijdend onderschepte. Pavlidis kreeg een herkansing, gaf de bal aan Thijs Oosting, maar de tot linksback omgeturnde aanvaller schoot de bal van dichtbij jammerlijk over.

En opnieuw diende een oude voetbalwet zich aan. Wie zichzelf in ’Europa’ vergeet te belonen, krijgt de kous vroeg of laat op zijn kop. In dit geval: heel vroeg, en met het nodige misfortuin bovendien. James Forrest leek rond de penaltystip bezig aan een kansloos avontuurtje, maar zijn schot werd door Timo Letschert zeer ongelukkig van richting veranderd en deed Verhulst versteend staan: 2-0. Twee wereldreddingen van de goalie hielden de Schotse schade verder beperkt.

