Van der Vaart blij met Mourinho, maar snapt ontslag Pochettino niet

„Soms is voetbal gestoord. Dat weten we allemaal, fans, spelers en staf. Ik was net zo geschokt als iedereen. Poch heeft het geweldig gedaan bij de Spurs en het zal niet makkelijk zijn om de ploegpresentaties te overtreffen.”, twittert Van der Vaart.

„In het voetbal is niets zeker, maar één ding wel: Mourinho gaat de boel opschudden. Dus laten we kijken wat er gebeurt. Hij is een gewelddige coach, direct en ambitieus en dat geldt ook voor onze jongens. Dus #COYS (Come One You Spurs, red.) kop omhoog, borst vooruit. We zijn niet alleen de beste van Noord-Londen, we zijn de beste. Dus laat dat zien.”

Van der Vaart droeg tussen 2010 en 2012 zelf het shirt van Tottenham Hotspur.

De Spurs namen dinsdag afscheid van Pochettino wegens teleurstellende resultaten. Tottenham, dat vorig seizoen nog de finale van de Champions League bereikte, staat in de competitie na twaalf speelronden op de veertiende plaats met twintig punten achterstand op koploper Liverpool. In de Champions League is Tottenham dicht bij het bereiken van de achtste finales.

Mourinho tekende een lucratief contract tot het einde van het seizoen 2022-2023. Hij zat zonder club sinds zijn ontslag bij Manchester United in december 2018.