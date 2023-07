Premium Het beste van De Telegraaf

Afscheid Overmars en Ten Hag en nieuwe realiteit reden voor vertrek: deal aanstaande ‘Dusan Tadic vindt zijn project Ajax voorbij’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dusan Tadic tijdens de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Ajax is dicht bij een oplossing voor de kwestie-Dusan Tadic (34). De aanvoerder verscheen na woensdag en donderdag met toestemming van de club niet te hebben getraind vrijdag niet op de club en stuurt keihard op een vertrek aan. Vanwege de in zijn ogen ondermaatse kwaliteit van de huidige Ajax-selectie én de belangstelling van meerdere clubs willen Tadic en diens zaakwaarnemer Milos Malenovic het contract van de Serviër laten ontbinden. Na het vertrek van Marc Overmars en Erik ten Hag en het dramatische afgelopen seizoen vindt Tadic volgens bronnen bij de Amsterdamse club tot zijn spijt dat zijn project-Ajax voorbij is.